За даними нового дослідження, близько 50% найманих працівників Європи і США мають намір звільнитися з роботи в найближчі 12 місяців. Про це повідомляє RTE з посиланням на міжнародне опитування найманих працівників компанії Wоrkhumаn. Для порівняння, в період до пандемії цей показник становив лише 21 відсоток.

В ході дослідження відстежувалися настрої понад 3500 штатних співробітників в Ірландії, Беліĸoбітаніі, Німеччини, США та Канаді. Згідно з даними, найбільш ймовірно, що британські та ісландські працівники покинуть свої робочі місця, причому 48 відсотків працівників у Великобританії та Канаді заявили, що планують зробити це в наступному році. 42 відсотки – ісландські працівники, по 36 відсотків – працівники в США і Канаді і 30 відсотків – в Німеччині.

Серед чоловіків основною причиною бажання змінити роботу є бажання мати більш гнучкий графік роботи і робоче місце, яке не зобов’язує їх знаходитися в офісі цілий день. Серед жінок основною причиною є пошук більш високої заробітної плати.

Працюючі батьки найбільше хочуть піти з роботи. 52,5 відсотка з них заявили, що підуть в найближчий рік. 35,5 відсотка з них хочуть більшої гнучкості на роботі. 47,5 відсотка респондентів хочуть розділити свій час між офісом і роботою з дому.

32,5 відсотка найманих працівників вважають за краще постійно працювати віддалено, в той час як тільки кожен п’ятий готовий працювати в офісі цілий день.

Дослідження також показало, що більшість працівників відчувають високий рівень вигорання. 65,5% жінок-респондентів і 59,5% чоловіків-респондентів заявили, що відчувають вигоряння під час роботи. З них 81,5 відсотка жінок і 78 відсотків чоловіків заявили, що це сталося за останній рік.

“Після півтора років невизначеності і напруженості більшість працівників у всьому світі тепер мають дуже чітке уявлення про те, що вони будуть і не будуть терпіти на робочому місці. У результаті цього багато хто шукає нові можливості, які пропонують велику гнучкість і часто кращу оплату праці”, – каже Депеĸ Ірвін, старший віце-президент по ĸліентской стратегії і консультації в компанії Wоrkhumаn.

Можна також сказати, що галузі, які страждають від гострої нестачі кваліфікованих працівників, такі як будівництво, технології і машинобудування, ймовірно, також мають найбільшу причину безробіття.