Гаваї почали стрімке оновлення після нечуваних пожеж та чекають на туристів

Гавайський острів Мауї після нечуваних пожеж повернув собі можливість приймати туристів, але відновлення відбувається не гладко. Жителі і туристи мають низку незручних питань про те, як зберегти індустрію розваг на тлі людських трагедій. Відповідати на аналогічні, з усією очевидністю, доведеться не лише щодо тихоокеанських островів: на інших кінцях світу вони також є актуальними.

Курортний острів Мауї (Гаваї, США) у Тихому океані готується до повернення туристів після небувалих лісових пожеж, які вирували там у серпні та забрали життя майже сотні людей. Зусилля з надання допомоги постраждалим та ліквідації наслідків стихійного лиха потрібні острову і досі – будинки та інфраструктура знищені на площі кілька тисяч акрів у західній частині острова.

Основна точка тяжіння туристів на Мауї повністю згоріла

Нещодавно постраждала частина острова Мауї відкрилася для відвідувачів. Туристи вже метушаться на вулицях північного узбережжя, засмагають на пляжах Кихеї та милуються сліпучими подвійними веселками, що розкинулися по затоці Капалуа. Але історичне місто Лахайна, колись головний пункт призначення для туристів у Західному Мауї, частково приховано від очей спеціальними «пиловими екранами». Замість колись райських пейзажів – обвуглені стовбури пальм, а вздовж шосе – яскраві плакати, що закликають Лахайну «зцілитися», а туристів – «поважати місцевих жителів». В’їзд на територію міста обмежений та здійснюється через контрольно-пропускні пункти.

«Важко перебувати поряд з мандрівниками, які можуть розважатися на певному рівні, тоді як ви, котрі живуть тут і обслуговують цих людей, не можете дозволити собі такої розкоші», – сказав пан Патель, чия нерухомість, що здається в оренду, в Лахайні була знищена пожежею.

Бізнесмен сподівається, що баланс інтересів туристів, бізнесу та місцевих жителів можливий.

Ймовірно, досвід острівного штату у вирішенні цих складних питань може бути в майбутньому корисним і іншим країнам і територіям, що залежать від туризму та туристів, оскільки проблеми, які зараз вирішуються на Гаваях, у тому числі етичні, актуальні як ніколи в різних частинах світу.