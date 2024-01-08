У США унаслідок нападу акули загинув турист

Трагічний інцидент з акулою стався цього разу не в Єгипті — турист загинув унаслідок нападу акули під час святкування Нового року на Гаваях. Як повідомляє Nation World News, 39-річний серфер Джейсон Картер зазнав нападу акули біля пляжу Пайя Бей.

Департамент поліції Мауї повідомив, що інцидент стався близько 11.00 31 грудня 2023 року, коли Картер увійшов у воду, щоб зайнятися серфінгом. Приблизно за 20 хвилин на нього напала акула.

Туриста Джейсона Картера врятував гідроцикл рятувальної команди, яка виконала інтенсивні маневри, щоби врятувати йому життя. Пізніше його доправили до Меморіального медичного центру Мауї, де він трагічно помер через тяжкість травм, отриманих внаслідок нападу. Але, попри зусилля медиків, турист загинув.

Після трагічного інциденту влада закрила пляж для публіки і розпочала розслідування для з’ясування подробиць того, що сталося. Також, щоб запобігти майбутнім інцидентам та захистити купаючих, на пляжах біля постраждалої затоки були встановлені попереджувальні знаки про акули.