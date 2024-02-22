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СШАТуризм

На Гаваях хочуть запровадити кліматичний податок для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Гаваях хочуть запровадити кліматичний податок для туристів
Photo by Andrew Ruiz on Unsplash

Як повідомляє The Economic Times, влада штату Гаваї (США) планує запровадити кліматичний податок для туристів. Його розмір становитиме 25 доларів.

«Пропозиція про новий збір стала наслідком того, що в популярних у туристів країнах, таких як Італія, Греція, Нова Зеландія міра діє давно і показала свою ефективність», — зазначає видання.

Влада планує спрямувати кошти, отримані від кліматичного податку, на захист навколишнього середовища, наприклад, на підтримку чистоти пляжів та зниження ризику лісових пожеж.

За даними місцевої влади, 2023 року на Гаваях відпочили 9.5 млн туристів.

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