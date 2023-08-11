Лісова пожежа на Гаваях: туристичний рай знищено

Повідомляється, що на Гаваях збільшилася кількість загиблих внаслідок масштабних лісових пожеж, які охопили один із найбільших островів – Мауї, популярний серед туристів.

Представники влади підтвердили, що кількість загиблих досягла 36 осіб, а ще багато людей отримали різні травми. Деякі з постраждалих перебувають у тяжкому стані. Через стихійне лихо було змушено евакуювати близько 11 тисяч людей. Переважна кількість із 15 тисяч людей залишилася без електроживлення.

Через небезпеку пожежі в деяких частинах острова Мауї довелося тимчасово закрити безліч доріг. Ці заходи було вжито владою, щоб запобігти наближенню вогню до житлових будинків.

Люди, які опинилися в стані паніки, кидалися в океан, намагаючись врятуватися від вогню. Наслідки пожежі виявилися руйнівними: десятки будинків та підприємств було знищено. Крім того, історичне місто на ім’я Лахайна також постраждало від вогню.

За попередніми даними, спалах виник через сильну спеку і тривалу посуху. Вогонь швидко поширився через сильний вітер і ураган “Дора”, що знаходиться над Тихим океаном.