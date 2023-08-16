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Майже 90 людей загинули через пожежі на Гаваях

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Майже 90 людей загинули через пожежі на Гаваях

Канал NBC News інформує про трагічні наслідки лісових пожеж на Гаваях, де жертвами стали майже 90 людей. Губернатор штату Джош Грін заявив, що це найвища кількість загиблих внаслідок пожеж в історії США.

Губернатор підкреслив, що очікується подальше збільшення кількості жертв, і влада прагне готувати громадськість до цього нещастя.

Раніше влада Мауї повідомляла про 80 загиблих внаслідок сильних природних пожеж на Гаваях.

Через суху та спекотну погоду на островах Мауї та Великій виникли пожежі. Ця ситуація погіршилася через сильний вітер, який приносить ураган “Дора”. Деякі осередки пожеж охопили площу 400 гектарів. Вогонь знищив кілька селищ, включаючи популярне серед туристів місто Лахайна. Дороги перекрито, громадський транспорт не функціонує, сотні місцевих жителів було евакуйовано.

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