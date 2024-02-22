Складено рейтинг найкращих пляжів світу у 2024 році

TripAdvisor склав свій рейтинг найкращих пляжів 2024 року, передає DailyMail.

Перше місце у списку пляжів, які обов’язково варто відвідати цього року, посів Praia da Falesia у португальському Алгарві. Він змістив з першого місця чемпіона Baia do Sancho у Бразилії, який шість років очолював рейтинг, заснований на якості та кількості відгуків та оцінок мандрівників з Tripadvisor пляжами всього світу, зібраних з жовтня 2022-го до вересня 2023 року.

Срібну медаль вручили Spiaggia dei Conigli на острові Лампедуза у Сицилії, Італія.

Бронзову медаль отримав пляж Ла Конча у Сан-Себастьяні, Іспанія.

А пляж Каанапалі на Гаваях став найкращим пляжем у США, посівши четверте місце у світовому рейтингу з 25 пляжів.

Рейтинг найкращих пляжів 2024 року за версією TripAdvisor виглядає так: