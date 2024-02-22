Складено рейтинг найкращих пляжів світу у 2024 році

TripAdvisor склав свій рейтинг найкращих пляжів 2024 року, передає DailyMail.
Перше місце у списку пляжів, які обов’язково варто відвідати цього року, посів Praia da Falesia у португальському Алгарві. Він змістив з першого місця чемпіона Baia do Sancho у Бразилії, який шість років очолював рейтинг, заснований на якості та кількості відгуків та оцінок мандрівників з Tripadvisor пляжами всього світу, зібраних з жовтня 2022-го до вересня 2023 року.
Срібну медаль вручили Spiaggia dei Conigli на острові Лампедуза у Сицилії, Італія.
Бронзову медаль отримав пляж Ла Конча у Сан-Себастьяні, Іспанія.
А пляж Каанапалі на Гаваях став найкращим пляжем у США, посівши четверте місце у світовому рейтингу з 25 пляжів.
Рейтинг найкращих пляжів 2024 року за версією TripAdvisor виглядає так:
- Прайя-да-Фалесія, Португалія;
- Спьяджа дей Конільї, Італія;
- Пляж Ла Конча, Іспанія;
- Пляж Каанапалі, Гаваї;
- Пляж Грейс Бей, Теркс та Кайкос;
- Ансе Лаціо, Сейшельські острови;
- Менлі-Біч, Австралія;
- Ігл-Біч, Аруба;
- Сієста-Біч, Флорида;
- Пляж Варадеро, Куба;
- Плайя Пілар, Куба;
- пляж Баландра, Мексика;
- Пляж Рейнісф’яра, Ісландія;
- Пляжний парк Поіпу, Гаваї;
- Семимільний пляж, Кайманові острови;
- Плайя де Лас Кантерас, Іспанія;
- Пляж Іпанема, Бразилія;
- Плайя Мануель Антоніо, Коста-Рика;
- Пляж Фалассарна, Греція;
- Пляж Нунгві, Танзанія;
- Пляж Келінгкінг, Індонезія;
- Пляж Ніссі, Кіпр;
- Пляж Міртос, Греція;
- Плайя-Норте, Мексика;
- Пляж Муро Альто, Бразилія.