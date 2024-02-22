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Складено рейтинг найкращих пляжів світу у 2024 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг найкращих пляжів світу у 2024 році
Photo by Martijn Vonk on Unsplash

TripAdvisor склав свій рейтинг найкращих пляжів 2024 року, передає DailyMail.

Перше місце у списку пляжів, які обов’язково варто відвідати цього року, посів Praia da Falesia у португальському Алгарві. Він змістив з першого місця чемпіона Baia do Sancho у Бразилії, який шість років очолював рейтинг, заснований на якості та кількості відгуків та оцінок мандрівників з Tripadvisor пляжами всього світу, зібраних з жовтня 2022-го до вересня 2023 року.

Срібну медаль вручили Spiaggia dei Conigli на острові Лампедуза у Сицилії, Італія.

Бронзову медаль отримав пляж Ла Конча у Сан-Себастьяні, Іспанія.

А пляж Каанапалі на Гаваях став найкращим пляжем у США, посівши четверте місце у світовому рейтингу з 25 пляжів.

Рейтинг найкращих пляжів 2024 року за версією TripAdvisor виглядає так:

  1. Прайя-да-Фалесія, Португалія;
  2. Спьяджа дей Конільї, Італія;
  3. Пляж Ла Конча, Іспанія;
  4. Пляж Каанапалі, Гаваї;
  5. Пляж Грейс Бей, Теркс та Кайкос;
  6. Ансе Лаціо, Сейшельські острови;
  7. Менлі-Біч, Австралія;
  8. Ігл-Біч, Аруба;
  9. Сієста-Біч, Флорида;
  10. Пляж Варадеро, Куба;
  11. Плайя Пілар, Куба;
  12. пляж Баландра, Мексика;
  13. Пляж Рейнісф’яра, Ісландія;
  14. Пляжний парк Поіпу, Гаваї;
  15. Семимільний пляж, Кайманові острови;
  16. Плайя де Лас Кантерас, Іспанія;
  17. Пляж Іпанема, Бразилія;
  18. Плайя Мануель Антоніо, Коста-Рика;
  19. Пляж Фалассарна, Греція;
  20. Пляж Нунгві, Танзанія;
  21. Пляж Келінгкінг, Індонезія;
  22. Пляж Ніссі, Кіпр;
  23. Пляж Міртос, Греція;
  24. Плайя-Норте, Мексика;
  25. Пляж Муро Альто, Бразилія.

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