Дружина збирала сумку: у чоловіка в аеропорту знайшли пістолет – його виправдання “вбило”

У США чоловік звинуватив свою дружину в інциденті з ручною поклажею, який завадив йому пройти контроль безпеки в аеропорту та може призвести до штрафу у розмірі 15 тисяч доларів.

Як пише The Independent, офіцери Управління транспортної безпеки (TSA) у національному аеропорту Вашингтона імені Рональда Рейгана у штаті Вірджинія виявили заряджений пістолет у ручній поклажі чоловіка, коли він проходив через сканер в аеропорту.

При цьому пасажир стверджував, що нічого не знав про наявність зброї, а саму злощасну сумку запакувала його дружина.

У той же час у TSA заявляють, що це вже шостий за три тижні випадок виявлення вогнепальної зброї в аеропорту. Загалом у 2023 році на 262 із 430 контрольно-пропускних пунктів аеропортів США було виявлено 6542 одиниць вогнепальної зброї, 88% з якої виявилося зарядженим.

“Моя порада: збори в рейс слід починати з абсолютно порожньої сумки, а всі мандрівники повинні збирати свою сумку самостійно, щоб не було сюрпризів, коли вони дістануться нашого пункту пропуску. Немає розумного виправдання тому, що ви не знаєте, що носите в сумці небезпечна заряджена вогнепальна зброя”, – прокоментував сумну статистику директор федеральної служби безпеки в Національному аеропорту Рейгана Джон Буш.

Видання також нагадало, що, згідно з правилами TSA, у США пасажирам дозволяється подорожувати з вогнепальною зброєю, проте вона має перевозитися лише у зареєстрованому багажі. При цьому зброя має бути незарядженою та упакованою у “жорсткий футляр на замку”, який слід пред’явити перед посадкою на стійці реєстрації авіакомпанії для декларування.

Як повідомляв DIP, раніше стюардеса авіакомпанії Aerolíneas Argentinas Даніела Карбоне зірвала рейс зі столиці Аргентини Буенос-Айреса до Майамі (США), сподіваючись перешкодити своєму колишньому хлопцеві та його новій коханій полетіти туди разом.