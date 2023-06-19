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АргентинаСШАТуризм

Стюардеса “замінувала” рейс, щоб перешкодити колишньому летіти з новою дівчиною до Майамі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Стюардеса авіакомпанії Aerolíneas Argentinas Даніела Карбоне зірвала рейс зі столиці Аргентини Буенос-Айреса до Майамі (США), сподіваючись перешкодити своєму колишньому хлопцеві та його новій коханій полетіти туди разом.

Як пише Insider, скривджена 47-річна жінка заявила про закладену бомбу перед тим, як літак мав вилетіти в рейс 21 травня 2023 року.

“Скажіть капітанові, що ми заклали в нього три бомби. Перестаньте втручатися в політику і перевірте літак, тому що він розлетиться на тисячу уламків”, – йшлося у зверненні Карбоні мобільним телефоном, який вона взяла у своєї дочки. Також жінка використовувала спеціальне програмне забезпечення для спотворення голосу.

Крім цього, Карбоні шантажувала пілота, який відповідав за політ, загрожуючи дочкам.

Поліція безпеки аеропорту Буенос-Айреса заарештувала жінку того ж дня, коли вона заявила про загрозу вибуху. Тепер її звинувачують у примусі за обтяжливих обставин, залякуванні громадськості та перешкоджанні державній службі. Якщо вина Карбоне буде доведена, їй загрожує до шести років ув’язнення. Також її вже звільнили з авіакомпанії Aerolíneas Argentina.

Місцеве видання Clarín зазначає, що через це повідомлення довелося евакуювати з літака 270 пасажирів, і в результаті цього авіакомпанія Aerolíneas Argentina втратила близько 1 мільйона доларів доходу через перенесення рейсів. При цьому колишній хлопець Карбоне на ім’я Пічо та його нинішня дівчина працювали бортпровідниками на цьому рейсі.

Карбоні та Пічо були у відносинах п’ять років. Жінка вирішила з’явити про бомбу на борту, оскільки вона не могла стерпіти, що Пічо кинув її заради іншої стюардеси, яка була молодша, повідомили Clarín кілька співробітників авіакомпанії.

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