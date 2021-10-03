Дональд Трамп вперше розповів, якою вакциною він був щеплений проти коронавірусу

Колишній президент США Дональд Трамп вперше повідомив, що він був вакцинований проти коронавірусу вакциною Pfizer, і не виключив, що він може бути ревакцинований.

«Що ж, я був щеплений Pfizer, але я був би дуже задоволений будь-який з них (вакцин)», – сказав він в інтерв’ю інтернет-порталу Yahoo Finance.

Вакцини трьох виробників – Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson – були схвалені для використання у США. Трамп приписує своїй адміністрації їх прискорений розвиток та введення в експлуатацію.

Восени минулого року у Трампа був коронавірус і його ненадовго госпіталізували. Yahoo Finance пише, що він і перша леді Меланія Трамп були щеплені в січні, незадовго до виїзду з Вашингтона, але оголосили про це лише в березні.

За віком 75-річний Трамп може розраховувати на третю-бустерну-дозу для зміцнення імунітету. Екс-президент допустив можливість ревакцинації, якщо буде вважати, що “це необхідно”. Минулого понеділка в третє вакцинувався від коронавірусу нинішній президент США Джо Байден, якому 78 років. Минулого тижня медична влада країни схвалила бустерну дозу вакцини Pfizer для людей старше 65 років та представників різних груп ризику молодшого віку.

У п’ятницю кількість жертв пандемії коронавірусу в США офіційно досягла 700 тисяч осіб. “Я думав, що до цього часу все вже давно закінчиться”, – зізнався Трамп.