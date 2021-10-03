Дональд Трамп впервые рассказал, какой вакциной он был привит против коронавируса

Бывший президент США Дональд Трамп впервые сообщил, что он был вакцинирован против коронавируса вакциной Pfizer, и не исключил, что он может быть ревакцинированы.

«Что ж, я был привит Pfizer, но я был бы очень доволен любой из них (вакцин)», — сказал он в интервью интернет-порталу Yahoo Finance.

Вакцины трех производителей — Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson — были одобрены для использования в США. Трамп приписывает своей администрации их ускоренное развитие и ввода в эксплуатацию.

Осенью прошлого года у Трампа был коронавирус и его ненадолго госпитализировали. Yahoo Finance пишет, что он и первая леди Мелания Трамп были привиты в январе, незадолго до выезда из Вашингтона, но объявили об этом только в марте.

По возрасту 75-летний Трамп может рассчитывать на третьи-Бустерная-дозу для укрепления иммунитета. Экс-президент допустил возможность ревакцинации, если считать, что «это необходимо». В минувший понедельник третий вакцинировался от коронавируса нынешний президент США Джо Байден, которому 78 лет. На прошлой неделе медицинские власти страны одобрил бустерную дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей различных групп риска младшего возраста.

В пятницу количество жертв пандемии коронавируса в США официально достигла 700 000 человек. «Я думал, что к этому времени все уже давно закончится», — признался Трамп.