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США

Дональд Трамп впервые рассказал, какой вакциной он был привит против коронавируса

Глеб Парфененко
Дональд Трамп впервые рассказал, какой вакциной он был привит против коронавируса

Бывший президент США Дональд Трамп впервые сообщил, что он был вакцинирован против коронавируса вакциной Pfizer, и не исключил, что он может быть ревакцинированы.

«Что ж, я был привит Pfizer, но я был бы очень доволен любой из них (вакцин)», — сказал он в интервью интернет-порталу Yahoo Finance.

Вакцины трех производителей — Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson — были одобрены для использования в США. Трамп приписывает своей администрации их ускоренное развитие и ввода в эксплуатацию.

Осенью прошлого года у Трампа был коронавирус и его ненадолго госпитализировали. Yahoo Finance пишет, что он и первая леди Мелания Трамп были привиты в январе, незадолго до выезда из Вашингтона, но объявили об этом только в марте.

По возрасту 75-летний Трамп может рассчитывать на третьи-Бустерная-дозу для укрепления иммунитета. Экс-президент допустил возможность ревакцинации, если считать, что «это необходимо». В минувший понедельник третий вакцинировался от коронавируса нынешний президент США Джо Байден, которому 78 лет. На прошлой неделе медицинские власти страны одобрил бустерную дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей различных групп риска младшего возраста.

В пятницу количество жертв пандемии коронавируса в США официально достигла 700 000 человек. «Я думал, что к этому времени все уже давно закончится», — признался Трамп.

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