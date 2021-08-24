Байдену передан секретный отчет о происхождении COVID-19

Отчет спецслужб США о расследовании причин нового коронавируса передан президенту США Джо Байдену.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам в понедельник, что секретная версия отчета о происхождении COVID-19 будет доступна президенту Джо Байдена во вторник, сообщает AP.

Представитель Белого дома заявил, что на подготовку рассекреченной версии документа для представления публике потребуется еще несколько дней.

Псаки отметила, что несекретная версия будет опубликована «через несколько дней» после президентского брифинга. Она отметила, что еще не известно, будет несекретная версия такой же, как оригинал, или будут некоторые исправления, но отметила, что Белый дом сообщит, были какие-либо исправления после публикации отчета.

Ожидается, что документ ответит на вопрос, был коронавирус разработан в лаборатории или появился естественным путем.

В мае Джо Байден дал разведывательного сообщества США 90 дней на то, чтобы проанализировать и сообщить, возник вирус в лаборатории или в результате контакта человека с инфицированной животным.