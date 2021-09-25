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Швейцарія вводить нові обмеження на в’їзд для мандрівників

COVID Travel NewsШВЕЙЦАРІЯ

З понеділка на мандрівників з Албанії, Вірменії, Азербайджану, Брунея, Японії та Сербії будуть накладені нові обмеження на в'їзд до Швейцарії, оскільки ці країни входять в зону підвищеного ризику COVID-19.

Євгеній Подольський

Починаючи з понеділка, 27 вересня, для мандрівників з Албанії, Вірменії, Азербайджану, Брунея, Японії та Сербії будуть діяти нові обмеження на в’їзд до Швейцарії.

Зміна правил в’їзду для прибуваючих з цих країн було за рішенням Державного секретаріату з міграції (SEM) виключити ці шість країн зі списку безпечних країн і регіонів і включити їх до списку зон підвищеного ризику після збільшення числа випадків захворювання коронавірусів на їх території.

Навпаки, Уругвай тепер включений в список безпечних регіонів, і відвідувачі з цієї країни можуть в’їжджати до Швейцарії по полегшеним правилами, починаючи з наступного понеділка.

Відповідно до прес-релізу Федеральної ради Швейцарії, оголошує про ряд змін в заходи по боротьбі з COVID-19 в країні, іноземні громадяни, які прибувають з країни, включеної в список високого ризику, зокрема, туристи, не можуть в’їхати до Швейцарії, якщо у них немає підтвердження вакцинації однієї з вакцин, визнаних в Швейцарії в якості доказу поїздки.

“Особи, які мають швейцарський паспорт або дійсний дозвіл на проживання, можуть в’їжджати до Швейцарії з будь-якої країни в будь-який час. Всі особи, які в’їжджають до Швейцарії, повинні пред’явити в’їзну форму. Крім того, всі особи, які не були щеплені або до видужання, повинні показати негативний результат тесту”, – також зазначає Рада.

13 вересня Швейцарія ввела вимогу про наявність паспорта COVID-19 для бажаючих відвідувати закриті приміщення, такі як ресторани, кафетерії та інші. Також повідомлялося, що ті, хто був щеплений в третіх країнах, повинні були здавати аналізи кожні три дні, щоб мати можливість відвідувати закриті столові в Швейцарії.

Однак Рада оголосила, що тепер всі особи, щеплені вакциною, схваленою Європейською агенцією з лікарських засобів (EMA), включаючи тих, хто перебуває в третіх країнах, зможуть подати заяву на отримання швейцарського сертифіката COVID.

“Це означає, що туристи також можуть брати участь у громадській діяльності тут”, – наголошується в прес-релізі.

Ті, хто перехворів коронавірусом протягом останніх шести місяців, також зможуть отримати цей документ.

Ті, хто був щеплений вакцинами, що не схвалені EMA, зможуть отримати швейцарський сертифікат тільки в тому випадку, якщо вони проживають в Швейцарії, а вакцина, якою вони були щеплені, схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Попит на тести COVID-19 для отримання сертифікатів COVID різко зріс з 10 вересня, що призвело до додаткових витрат федерального уряду в розмірі близько 160 мільйонів швейцарських франків. Оскільки уряд продовжив термін безкоштовного тестування для тих, хто щеплений тільки першою дозою вакцини COVID-19, передбачається, що до кінця листопада це обійдеться ще в 120 мільйонів швейцарських франків.

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