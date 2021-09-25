Швейцария вводит новые ограничения на въезд для путешественников

Начиная с раннего утра понедельника, 27 сентября, для путешественников из Албании, Армении, Азербайджана, Брунея, Японии и Сербии будут действовать новые ограничения на въезд в Швейцарию.

Изменение правил въезда для прибывающих из этих стран последовало за решением Государственного секретариата по миграции (SEM) исключить эти шесть стран из списка безопасных стран и регионов и включить их в список зон повышенного риска после увеличения числа случаев заболевания коронавирусом на их территории.

Напротив, Уругвай теперь включен в список безопасных регионов, и посетители из этой страны могут въезжать в Швейцарию по облегченным правилам, начиная со следующего понедельника.

Согласно пресс-релизу Федерального совета Швейцарии, объявляющему о ряде изменений в мерах по борьбе с COVID-19 в стране, иностранные граждане, прибывающие из страны, включенной в список высокого риска, в частности, туристы, не могут въехать в Швейцарию, если у них нет подтверждения вакцинации одной из вакцин, признанных в Швейцарии в качестве доказательства поездки.

«Лица, имеющие швейцарский паспорт или действительный вид на жительство, могут въезжать в Швейцарию из любой страны в любое время. Все лица, въезжающие в Швейцарию, должны предъявить въездную форму. Кроме того, все лица, которые не были привиты или не выздоровели, должны представить отрицательный результат теста», — также отмечает Совет.

13 сентября Швейцария ввела требование о наличии паспорта COVID-19 для желающих посещать закрытые помещения, такие как рестораны, кафетерии и другие. Также сообщалось, что те, кто был привит в третьих странах, должны были сдавать анализы каждые три дня, чтобы иметь возможность посещать закрытые столовые в Швейцарии.

Однако Совет объявил, что теперь все лица, привитые вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), включая тех, кто находится в третьих странах, смогут подать заявление на получение швейцарского сертификата COVID.

«Это означает, что туристы также могут участвовать в общественной деятельности здесь», — отмечается в пресс-релизе.

Те, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, также смогут получить этот документ.

Те, кто был привит вакцинами, не одобренными EMA, смогут получить швейцарский сертификат только в том случае, если они проживают в Швейцарии, а вакцина, которой они были привиты, одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Спрос на тесты COVID-19 для получения сертификатов COVID резко возрос с 10 сентября, что привело к дополнительным расходам федерального правительства в размере около 160 миллионов швейцарских франков. Поскольку правительство продлило срок бесплатного тестирования для тех, кто привит только первой дозой вакцины COVID-19, предполагается, что до конца ноября это обойдется еще в 120 миллионов швейцарских франков.