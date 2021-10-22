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LifeStyleШВЕЦИЯ

Известный Шведский рэпер Эйнар застрелен в Стокгольме, ему было 19 лет

Глеб Парфененко
Известный Шведский рэпер Эйнар застрелен в Стокгольме, ему было 19 лет

Один из самых популярных шведских рэперов был застрелен в Стокгольме поздно в четверг, что усилило возмущение насилия, связанное с бандами, которое коснулось Северной страны в последние годы.

19-летний Эйнар, настоящее имя которого было Нильс Гронберг, был убит в элитном пригороде Стокгольма Хаммарби-Сьостад, до сих пор никаких арестов не было. Во время предыдущего инцидента прошлого года Эйнара похитили и напали конкурирующие рэперы.

«Молодая жизнь погас, и я понимаю, что он много значил для многих молодых людей. Это трагично», — сказал премьер-министр Стефан Лофвен TT, национальному информационному агентству Швеции.

Гронберг, который дебютировал в 16 лет, выпустил четыре альбома, имел десятки миллионов трансляций на музыкальных платформах и получил несколько шведских Грэмми и других наград.

Известный Шведский рэпер Эйнар застрелен в Стокгольме, ему было 19 лет

В прошлом году его похитили и избили конкурирующие рэперы, связанные с Стокгольмской преступной группы. Несколько человек, в том числе Ясин Бин, еще один из самых успешных шведских рэпперов, получили тюремные сроки за участие в похищении.

Йохан Форселл, представитель законности и правопорядка главной оппозиционной партии «Умеренные», сказал, что пора положить конец насилию банд в Швеции.

«Границы того, что можно принять в цивилизованной стране, были пройдены очень давно», — написал он в Twitter. «Нам нужны действия, а не слова, чтобы изменить ситуацию и навести порядок в Швеции».

Швеция годами страдает от бандитского насилия и прошла путь от одного из самых низких показателей преступности с использованием оружия в Европе в один из самых высоких за последние два десятилетия.

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