В Іспанії на відпочинку помер підліток від алергічної реакції на коктейль

Британський підліток, який відпочивав із друзями в Іспанії, помер від алергічної реакції на коктейль, зробивши лише один ковток напою. Про це пише The Sun.

Трагедія сталася на популярному іспанському курорті Коста-дель-Соль 8 липня 2022 року, проте відомо про неї стало лише зараз. 18-річний Шів Містрі (Shiv Mistry), який проводив відпустку з друзями на узбережжі, одного дня замовив традиційний карибський алкогольний коктейль «Піна колада». Після одного ковтка у британця трапився анафілактичний шок. Туриста не змогли врятувати лікарі, і він помер.

З’ясувалося, що до коктейлю замість кокосових вершків додали молочні — Містра мала важку алергійну реакцію на молочні продукти з дитинства. Зазначалося, що підліток приїхав до Іспанії, щоб відсвяткувати складання іспитів та вступ до медичного коледжу при Кембриджському університеті.