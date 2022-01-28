Стали відомі нові правила в’їзду на Шрі-Ланку для туристів з України

Вже кілька років острів Шрі-Ланка, назва якого перекладається як “благословенна земля”, має попит у українських туристів і входить до п’ятірки найпопулярніших закордонних напрямків. З нового року правила відпочинку у цій країні, зокрема для українських туристів, змінилися.

Правила в’їзду на Шрі-Ланку

Влада Шрі-Ланки оновила їх з 1 січня 2022 року. Тепер до вильоту на острів потрібно заповнити онлайн-декларацію здоров’я або Health Declaration Form. Тут необхідно ввести інформацію про пасажира, завантажити скан паспорта, сертифікат вакцинації (за наявності), а також результат негативного тесту ПЛР давністю не більше 72 годин. На вказану пошту прийде відповідний QR-код, який потрібно пред’явити під час посадки на рейс в електронному або роздрукованому вигляді.

Також із цього року підвищили вік для пред’явлення ПЛР-тестів. Так, довідку до вильоту наразі вимагають у дітей лише з 12 років. Раніше результати ПЛР запитували навіть у дітей із двох років. Негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений до вильоту, необхідний для в’їзду на Шрі-Ланку як щепленим, так і невакцинованим.

Що потрібно знати перед відпусткою на Шрі-Ланці

Після прильоту умови для тих, хто отримав вакцину від коронавірусу та нещеплених, відрізняються:

Вакцинованим туристам, які прибувають до Шрі-Ланки, в аеропорту разом з ПЛР-тестом та декларацією здоров’я необхідно надати оригінал паспорта вакцинації англійською мовою або засвідчену копію перекладу. В аеропорту вони разом із дітьми до 12 років звільнені від проходження ПЛР-тесту після прибуття, нещеплені підлітки цю процедуру мають пройти (вартість – 40 доларів США). Якщо результат буде негативним, їм дозволено подорожувати з батьками. Далі туристи можуть заселитися в готелі Level 2. Там проживають тільки щеплені приїжджі, які можуть пересуватися островом без обмежень.

Туристам без паспорта вакцинації доступні готелі Level 1. Готелі цього типу умовно ізольовані від території курорту. До заселення туристи повинні пройти ПЛР-тест в аеропорту та отримати негативні результати. Через сім днів буде повторна перевірка, після чого кількість місць для відвідування збільшується, проте відпочиваючі протягом усього туру залишаються в тревел-міхурі. Також нещепленим потрібно оформити обов’язкову місцеву страховку Local Covid Insurance вартістю 12 доларів на особу та строком дії 30 днів з дня прильоту. Вона включає перебування на карантині в обсерваторі (спеціальний стаціонар для приїжджих) з харчуванням, лікування, ПЛР-тестування, інтенсивну терапію і трансфер в обсерватор/медичний заклад.

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Як отримати візу на Шрі-Ланку

Українцям, які планують відпочинок у Шрі-Ланці, необхідно оформити електронну візу. Вона оформляється усім туристів, незалежно від віку. Вартість – 45 доларів. Віза відкривається заздалегідь протягом чотирьох робочих днів терміном до 30 днів перебування у країні. Туристи подають заяву онлайн. Як зазначають у українських турфірмах, ці процедури нерідко проводяться туроператорами. З документів потрібний скан паспорта.

Надана інформація пересилається до міграційної служби Шрі-Ланки, а готову візу надсилають електронною поштою. Про всяк випадок її варто роздрукувати та взяти з собою або зберегти як скріншот на телефоні. Також закордонний паспорт має бути дійсним не менше ніж шість місяців від запланованої дати в’їзду.

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Корисні поради туристам

Погода на Шрі-Ланці приблизно однакова протягом року, температура становить 20-30 градусів тепла. Українські турфірми рекомендують цей напрямок клієнтам узимку. Всі товари та послуги на острові можна сплатити в доларах, а можна придбати місцеву валюту – ланкійську рупію. Приблизний курс до долара США – 200:1. Обмінювати гроші найкраще одразу в аеропорту.

Вибір одягу для поїздки залежить від того, куди попрямує турист. Наприклад, якщо хтось планує здійснити сходження, то потрібне як мінімум зручне взуття, бажано кросівки. Загалом Шрі-Ланка – тропічна країна з вологим жарким кліматом. Тому одяг повинен бути легким і дихаючим. Для тривалих поїздок на автобусі рекомендується використовувати тонку куртку або кофту, оскільки кондиціонери працюють на повну потужність.

При вході в храми руки та ноги мають бути закриті. Навіть під час сухого сезону (місяць відрізняються залежно від регіону) бувають короткі, але сильні зливи. Тому може стати в нагоді плащ. В основному на острів приїжджають для пляжного відпочинку, а отже завжди актуальні сонцезахисний крем, окуляри, головні убори. Рекомендується взяти невелику аптечку із засобами від найпоширеніших захворювань: розлади кишечника, діареї, незначних травм та садна.

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Популярні пам’ятки на Шрі-Ланці

Сигірія

Ця фортеця на вершині скелі – одна із семи об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО на Шрі-Ланці. Була зведена приблизно у п’ятому столітті нашої ери. Свого часу вона була і королівським палацом, і буддійським монастирем. Сигірія також вважається одним із найважливіших містобудівних проектів першого тисячоліття та будинком для деяких із найстаріших ландшафтних садів у світі. Туристам радять звернути увагу на дзеркальну кам’яну стіну, яка була так добре відполірована, що король міг бачити у ній своє відображення. Варто відвідати Сігірію вранці, щоб уникнути денної спеки та натовпу.

Чайна імперія в Нувара-Елія

Шрі-Ланка – батьківщина знаменитого цейлонського чаю. Тому що до 1872 року острів називався Цейлон. Близько однієї десятої всього світового виробництва чаю припадає саме на цю країну. Нувара Елія знаходиться в самому серці чайної промисловості Шрі-Ланки. Тут можна спостерігати за роботою збирачів та купити власні зразки, щоб забрати додому.

Любителям чаю також варто відвідати гори Хапутале в Хілл-Кантрі, де сер Томас Ліптон заснував свою чайну імперію. Можна (і навіть зручніше) піднятися на машині, але поїздка на тук-туку просто неба набагато веселіше. Поїздку варто організувати раніше, перш ніж денний туман приховає навколишні гори.

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Парки та заповідники Шрі-Ланки

Вони займають близько 14 відсотків території Шрі-Ланки. У національному парку Удавалаве мешкають близько 400 слонів, у ньому великі ділянки пасовищ, а також чагарникові джунглі та річкові риштування. Національний парк Гал-Ойя приймає менше відвідувачів, ніж багато інших парків, а також пропонує унікальний досвід. Тут слони зазвичай плавають по озеру Сенанаяку Самудра – найбільшій водоймі Шрі-Ланки, тут можна вирушити на сафарі на човні, щоб побачити їх. А щоб побачити найбільше у світі скупчення азіатських слонів, варто відвідати нацпарки Кадулла або Міннерія у сухий сезон (з червня/липня по вересень), коли навколо води збираються сотні товстошкірих.

Леопарди охороняються в ряді національних парків, але їх найлегше побачити в національному парку Яла на південному узбережжі острова. Великі кішки проживають тут на теренах трохи більше кілометра кожна.