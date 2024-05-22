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Турок похвалився, на який обман ведуться лише українські туристи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турок похвалився, на який обман ведуться лише українські туристи

«Українці, народ довірливий, є пара хитрощів, на які ведеться 99% українських туристів», – таким шокуючим твердженням про те, як легко обдурити українських туристів нещодавно поділився турецький гід на туристичному форумі. Його відвертість викликало шквал емоцій.

Перше, що виділив турок, — це економність українських туристів, яка частково визначає поведінку наших земляків на закордонних курортах. Він навіть припустив, що причина зайвої довірливості у постійній бідності, зазначивши: «Українці ведуться на хитрощі, зав’язані на вигідних пропозиціях».

Наприклад, українцям можуть запропонувати номер замість заброньованого, але зі словами, що він більш комфортний та дорогий, але за ті самі гроші. “Українські туристи найчастіше ведуться, погоджуючись на вигідну пропозицію”, – розповів турок. Насправді новий номер може бути таким самим або навіть гіршим за початковий, адже готелі рідко віддають дорогі номери просто так. А ось європейці, навпаки, зазвичай наполягають на заселенні спочатку заброньований номер, відкидаючи подібні пропозиції.

Ще один прийом стосується покупки золотих прикрас. Українці наївні туристи часто купують турецьке золото за ціною набагато нижчою від ринкової, ігноруючи, що вартість золота практично незмінна по всьому світу. “Дешеве золото може бути низькопробним або зовсім підробкою”, – попередив гід. Схожа ситуація і зі шкіряними виробами та хутром, які продаються за зниженими цінами. Що стосується європейців, то, за словами турка, вони рідко купують предмети розкоші у вигляді шкіри та хутра, оскільки вважають їх продуктом безглуздої муки тварин.

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