ЄС почав переговори з Сербією і Косово щодо врегулювання кризи

ЄС розпочав у Брюсселі переговори з представниками Сербії та Косово щодо розколу режиму для вирішення кризи в регіоні.

Про це написав у Твіттері спецпредставник ЄС на Західних Балканах Мирослав Лайчак.

«Сьогодні вранці у мене були дві окремі зустрічі з головними учасниками переговорів Косово і Сербії, щоб обговорити шляхи розв’язання нинішньої кризи. Ми продовжимо наші переговори протягом дня», – написав він.