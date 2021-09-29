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ЄС почав переговори з Сербією і Косово щодо врегулювання кризи

Гліб Парфененко
ЄС почав переговори з Сербією і Косово щодо врегулювання кризи

ЄС розпочав у Брюсселі переговори з представниками Сербії та Косово щодо розколу режиму для вирішення кризи в регіоні.

Про це написав у Твіттері спецпредставник ЄС на Західних Балканах Мирослав Лайчак.

«Сьогодні вранці у мене були дві окремі зустрічі з головними учасниками переговорів Косово і Сербії, щоб обговорити шляхи розв’язання нинішньої кризи. Ми продовжимо наші переговори протягом дня», – написав він.

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