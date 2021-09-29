ЄС почав переговори з Сербією і Косово щодо врегулювання кризи

ЄС розпочав у Брюсселі переговори з представниками Сербії та Косово щодо розколу режиму для вирішення кризи в регіоні.
Про це написав у Твіттері спецпредставник ЄС на Західних Балканах Мирослав Лайчак.
«Сьогодні вранці у мене були дві окремі зустрічі з головними учасниками переговорів Косово і Сербії, щоб обговорити шляхи розв’язання нинішньої кризи. Ми продовжимо наші переговори протягом дня», – написав він.
This morning, I had two separate meetings with the Chief negotiators of Kosovo and Serbia to discuss ways to solve the current crisis. We will continue our discussions throughout the day. pic.twitter.com/PktLJxLk3R
— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 29, 2021