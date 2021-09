ЕС начал переговоры с Сербией и Косово по урегулированию кризиса

ЕС начал в Брюсселе переговоры с представителями Сербии и Косово по расколу режима для разрешения кризиса в регионе.

Об этом написал в Твиттере спецпредставитель ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак.

«Сегодня утром у меня были две отдельные встречи с главными участниками переговоров Косово и Сербии, чтобы обсудить пути решения нынешнего кризиса. Мы продолжим наши переговоры в течение дня », — написал он.

This morning, I had two separate meetings with the Chief negotiators of Kosovo and Serbia to discuss ways to solve the current crisis. We will continue our discussions throughout the day. pic.twitter.com/PktLJxLk3R

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 29, 2021