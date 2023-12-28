Румунія приєднається до Шенгену повітрям і морем навесні 2024 року

Румунія та Болгарія приєднаються до Шенгенської зони на повітряному та морському транспорті у березні 2024 року. Про це повідомили румунські ЗМІ з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Румунії.

У прес-релізі МВС Румунії йдеться про ухвалення політичного рішення про розширення Шенгенської зони та приєднання до неї Болгарії та Румунії: «23 грудня МВС Румунії спільно з Австрією та Болгарією досягло політичної угоди про розширення Шенгенської зони та приєднання до неї Болгарії та Румунії з березня 2024 року. року на повітряних та морських кордонах».

Це рішення набуде чинності 31 березня 2024 року. Для сухопутних кордонів аналогічний захід може бути вжито у 2025 році.

При цьому офіційних рішень про прийняття нових країн до Шенгену поки не було, у прес-релізі сказано: «Для матеріалізації політичної угоди потрібна згода всіх держав Євросоюзу, це обговорення очікується 28 грудня».