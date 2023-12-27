Як повідомляє портал SchengenVisaInfo, Нідерланди зняли вето на приєднання Болгарії до Шенгенської зони.

Раніше Нідерланди протягом тривалого часу блокували прийняття Болгарії до Шенгену, посилаючись на те, що ця країна не відповідає встановленим критеріям.

Нещодавня доповідь Єврокомісії свідчить про відсутність перешкод для вступу Болгарії до Шенгенської зони.

“Ми встановили, що Болгарія провела всі необхідні конституційні реформи, і на основі цього можемо зробити висновок, що вона задовольняє всі вимоги для приєднання до Шенгену”, – заявили в парламенті Нідерландів.

Останньою країною, яка не підтримує приєднання Болгарії до Шенгенської зони, залишається Австрія.