Як повідомляє BBC, Росія несе відповідальність за вбивство колишнього агента Олександра Литвиненка, постановив Європейський суд з прав людини.

Він помер від отруєння полонієм в 2006 році в Лондоні.

Світові судді заявили, що вони встановили, що вбивство було скоєно громадянами Росії Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном і що є серйозні підстави вважати, що вони діяли за наказом російської влади.

Росія заперечує свою причетність до його смерті з початку розслідування.

Тоді офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що дії британської влади, пов’язані з розслідуванням смерті Литвиненка, створюють небезпечний прецедент і підміняють об’єктивне судове розслідування замовних політичних фарсом.

Мета, за словами Захарової, одна: «очорнити Росію і її керівництво».