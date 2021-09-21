ГоловнаРОСІЯЄСПЛ: Росія несе відповідальність за вбивство Олександра Литвиненка
РОСІЯ

ЄСПЛ: Росія несе відповідальність за вбивство Олександра Литвиненка

Гліб Парфененко
ЄСПЛ: Росія несе відповідальність за вбивство Олександра Литвиненка

Як повідомляє BBC, Росія несе відповідальність за вбивство колишнього агента Олександра Литвиненка, постановив Європейський суд з прав людини.

Він помер від отруєння полонієм в 2006 році в Лондоні.

Світові судді заявили, що вони встановили, що вбивство було скоєно громадянами Росії Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном і що є серйозні підстави вважати, що вони діяли за наказом російської влади.

Росія заперечує свою причетність до його смерті з початку розслідування.
Тоді офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що дії британської влади, пов’язані з розслідуванням смерті Литвиненка, створюють небезпечний прецедент і підміняють об’єктивне судове розслідування замовних політичних фарсом.

Мета, за словами Захарової, одна: «очорнити Росію і її керівництво».

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденБлизький СхідКабулвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International