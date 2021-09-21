ЕСПЧ: Россия несет ответственность за убийство Александра Литвиненко

Как сообщает BBC, Россия несет ответственность за убийство бывшего агента Александра Литвиненко, постановил Европейский суд по правам человека.

Он умер от отравления полонием в 2006 году в Лондоне.

Мировые судьи заявили, что они установили, что убийство было совершено гражданами России Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и есть серьезные основания полагать, что они действовали по приказу российских властей.

Россия отрицает свою причастность к его смерти с начала расследование.

Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия британских властей, связанные с расследованием смерти Литвиненко, создают опасный прецедент и подменяют объективное судебное расследование заказных политических фарсом.

Цель, по словам Захаровой, один: «очернить Россию и ее руководство».