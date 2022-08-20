Wizz Air розкрила причину призупинення планів польотів з Абу-Дабі до Москви

У Wizz Air розповіли про причини призупинення поновлення авіасполучення між Абу-Дабі та Москвою. У компанії повідомили, що польоти поки не відбудуться, оскільки є «обмеження ланцюжка постачання в галузі».

Однак, за інформацією Reuters, перевізник змінив плани через критику у свій бік у соціальних мережах та заклики користувачів бойкотувати лоукостери.

Wizz Air планувала відновити польоти з Москви до Абу-Дабі у жовтні. На сайті перевізника навіть з’явилися квитки, вартість яких становила 100–130 євро. При цьому сплатити броню російською картою неможливо. Також квитків не було на сайтах найпопулярніших російських агрегаторів. Представники сервісів з продажу квитків припускали, що Wizz Air або не встигла внести дані до системи, або планувала продавати місця у своїх літаках лише на певних ресурсах.

Але радість і мрії про дешеві авіаквитки були передчасними. Учора із сайту Wizz Air зникли рейси маршрутом Москва – Абу-Дабі.