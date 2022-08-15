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Лоукостер Wizz Air відновив продаж квитків до Росії

Бовтун Марія
Бовтун Марія
Лоукостер Wizz Air відновив продаж квитків до Москви

Wizz Air Abu Dhabi підтвердила плани відновити польоти до Росії вже у жовтні цього року. Бронювання квитків вже доступне на офіційному веб-сайті Wizz Air. Про це повідомляє агентство Reuters.

Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi на 49 відсотків належить Wizz Air Plc – угорській компанії, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі.

Wizz запустила маршрут Абу-Дабі — аеропорт Внуково у грудні 2021 року, але була змушена припинити польоти у зв’язку із Війною Росії з Україною наприкінці лютого 2022-го. Авіакомпанія оголосила про зупинення всіх російських рейсів протягом усього літа до 30 жовтня.

Однак ця пауза триватиме менше, ніж планувалося. Система бронювання авіаквитків Wizz Air показує рейси з міжнародного аеропорту Абу-Дабі (AUH) до Міжнародного аеропорту Внуково (VKO), аеропорт номер три у Москві, починаючи з 3 жовтня.

Керуючий директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуїс так прокоментував ситуацію: «Wizz Air Abu Dhabi керує мережею з 34 пунктів призначення в радіусі п’яти годин польоту від Абу-Дабі, надаючи наднизькі тарифи в усіх своїх напрямках. Ми підтримуємо індустрію подорожей та туризму ОАЕ, розширюючи можливості підключення нових ринків як на регіональному, так і на глобальному рівнях відповідно до національних правил та політики».

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