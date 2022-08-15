Лоукостер Wizz Air відновив продаж квитків до Росії

Wizz Air Abu Dhabi підтвердила плани відновити польоти до Росії вже у жовтні цього року. Бронювання квитків вже доступне на офіційному веб-сайті Wizz Air. Про це повідомляє агентство Reuters.

Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi на 49 відсотків належить Wizz Air Plc – угорській компанії, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі.

Wizz запустила маршрут Абу-Дабі — аеропорт Внуково у грудні 2021 року, але була змушена припинити польоти у зв’язку із Війною Росії з Україною наприкінці лютого 2022-го. Авіакомпанія оголосила про зупинення всіх російських рейсів протягом усього літа до 30 жовтня.

Однак ця пауза триватиме менше, ніж планувалося. Система бронювання авіаквитків Wizz Air показує рейси з міжнародного аеропорту Абу-Дабі (AUH) до Міжнародного аеропорту Внуково (VKO), аеропорт номер три у Москві, починаючи з 3 жовтня.

Керуючий директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуїс так прокоментував ситуацію: «Wizz Air Abu Dhabi керує мережею з 34 пунктів призначення в радіусі п’яти годин польоту від Абу-Дабі, надаючи наднизькі тарифи в усіх своїх напрямках. Ми підтримуємо індустрію подорожей та туризму ОАЕ, розширюючи можливості підключення нових ринків як на регіональному, так і на глобальному рівнях відповідно до національних правил та політики».