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«Так вам і треба»: у Вірменії Wizz Air не допустив на борт літака понад 100 російських туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
«Так вам і треба»: у Вірменії Wizz Air не допустив на борт літака понад сто російських туристів

Понад сто російських туристів застрягли у Вірменії на шляху до Європи. Їх не допустили на борт авіалйнера, що прямував маршрутом Москва — Відень через Єреван. Відео з пасажирами, що очікують, і коментарями однієї з туристок було опубліковано 27 липня в Telegram-каналі Mash.

Згідно з повідомленням, туристи, які побажали заощадити на перельоті, були замкнені в аеропорту без доступу до їжі, води та житла. «Аеропорт Єреван. Стоїть багаж, люди лежать на підлозі, хтось біля стійки чекає. Їжі не дають, води не дають, готель не дають. Усі чекають», — повідомила за кадром росіянка.

Уточнювалося, що проблема виникла через відмову угорської авіакомпанії WizzAir пустити їх до Європи. Запланований виліт з міжнародного аеропорту Звартноц в Єревані мав відбутися о 04:00 ранку, проте авіаперевізник кілька разів відкладав рейс без пояснення причин. Зрештою, востаннє виліт перенесли на 17:45 вечора 28 липня.

Крім того, співробітники вірменського аеропорту заборонили проводити зйомку того, що відбувається, і навіть зловтішалися над росіянами, які перебували в очікуванні рейсу, фразою «Так вам і треба».

Нагадаємо, у липні іншій групі російських туристів відмовили у в’їзді до аеропорту Ізраїлю. Скандальна історія відбулася на Святій Землі: російсіян, які прибули до Ізраїлю з Сочі та Мінеральних Вод, не допустили в країну, і жодних умовлянь не допомогли — міграційна служба вилучила їх паспорти в аеропорту Тель-Авіва та депортувала — подробиці читайте з цього посилання.

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