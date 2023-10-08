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Найбільші авіакомпанії Європи скасували польоти до Ізраїлю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Найбільші авіакомпанії Європи скасували польоти до Ізраїлю

Німецька авіакомпанія Lufthansa скоротить польоти до Ізраїлю після того, як бойовики ХАМАС напали на країну, пише AFP з посиланням на представника компанії.

За його словами, “враховуючи поточну ситуацію з безпекою в Тель-Авіві”, Lufthansa збереже один рейс до Франкфурта, але всі інші рейси в Тель-Авів і з нього на 7 жовтня скасовано.

Ізраїльське видання Walla повідомляє, що серед компаній, що скасували рейси до Ізраїлю, — Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic.

Крім того, рейс United Airlines із Сан-Франциско розгорнувся в середині польоту і попрямував назад до США. Рейс компанії Wizz Air із Дебрецена до Ізраїлю через ситуацію в країні приземлився на Кіпрі.

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