Найбільші авіакомпанії Європи скасували польоти до Ізраїлю

Німецька авіакомпанія Lufthansa скоротить польоти до Ізраїлю після того, як бойовики ХАМАС напали на країну, пише AFP з посиланням на представника компанії.

За його словами, “враховуючи поточну ситуацію з безпекою в Тель-Авіві”, Lufthansa збереже один рейс до Франкфурта, але всі інші рейси в Тель-Авів і з нього на 7 жовтня скасовано.

Ізраїльське видання Walla повідомляє, що серед компаній, що скасували рейси до Ізраїлю, — Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic.

Крім того, рейс United Airlines із Сан-Франциско розгорнувся в середині польоту і попрямував назад до США. Рейс компанії Wizz Air із Дебрецена до Ізраїлю через ситуацію в країні приземлився на Кіпрі.