Приховані збори обходяться дорожче, ніж квиток на літак. Які авіакомпанії найчастіше користуються цією схемою та як її уникнути?

Уявіть ситуацію: ви бачите рекламу авіаквитків за дуже привабливою ціною. Вас все влаштовує, ви заходите на сайт авіакомпанії і починаєте бронювати, подумки вже уявляючи себе в пункті призначення. Але раптом з’ясовується, що потрібно ще заплатити за ручну поклажу, багаж, що реєструється, вибір місця, простір для ніг і багато інших додаткових опцій. У підсумку остаточна вартість квитка в два або навіть три рази перевищує ту, заради якої ви зайшли на сайт авіакомпанії.

Нещодавно літній парі, що летіла рейсом Ryanair, довелося заплатити 129 євро за роздрук посадкових квитків. Пасажири довго обурювалися, але робити не було чого – довелося платити. Ця історія вкотре показує, як дешевий, на перший погляд, авіаквиток може за дві секунди стати дорогим.

Насправді європейські авіакомпанії мають багато “пасток”, коли ви починаєте бронювати квиток з однією ціною, а до кінця процесу бронювання вартість квитка збільшується в два або навіть три рази.

Яка європейська авіакомпанія стягує найбільше додаткових зборів?

Згідно з дослідженням NetVoucherCodes, 97% європейських авіакомпаній мають хоча б одну приховану послугу. Найбільш поширеною пропозицією є вибір місця – додаткову плату за це стягують 94% європейських авіакомпаній.

Згідно з дослідженням, найбільше прихованих послуг у авіакомпанії Ryanair, пасажири якої при бронюванні квитків платять до 344% лише за додаткові опції.

У середньому пасажир Ryanair платить 9,30 євро за вибір місця, 26,30 євро – за зареєстрований багаж, 17 євро – за ручну поклажу. Якщо на самому початку вартість квитків становить приблизно 21,50 євро, то лише додаткові збори можуть становити понад 50 євро.

На другому місці знаходиться авіакомпанія Wizz Air, у якої приховані послуги на 272% перевищують первісну вартість авіаквитка. На третьому місці опинився EasyJet – фінальна вартість квитка на 170% вища, ніж на початку бронювання.

Як уникнути сплати прихованих послуг при бронюванні авіаквитка?

“Щоб уникнути плати за багаж, постарайтеся вмістити всі свої речі в ручну поклажу”, – розповіла експерт NetVoucherCodes Ребекка Беббінгтон. “У бюджетних авіакомпаній ручна поклажа звичайна безкоштовна, але все одно намагайтеся збирати речі з розумом, щоб не вийшло переваги”.

Варто також наперед вивчити, скільки потрібно заплатити за вибір місця в різних авіакомпаніях. Якщо вас не турбує, де конкретно ви сидітимете, розгляньте можливість пропустити опцію „вибору місця“. Іноді місця можна обрати безкоштовно за 24 години до вильоту. “Якщо ви подорожуєте групою, бронюйте квитки разом, щоб збільшити свої шанси на те, що вас посадять поряд без додаткових зборів”, – додала Беббінгтон.

Якщо в квиток не включено харчування, з метою економії варто взяти з собою їжу та пляшку з водою.

Обов’язково ознайомтеся з правилами авіакомпанії, щоб не роздруковувати квитки в аеропорту. Деякі авіакомпанії (наприклад, Ryanair) вимагають роздрукувати посадковий квиток або завантажити електронну версію програми.