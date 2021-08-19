В Росії розбився військовий літак МіГ-29, пілот загинув

Військовий літак розбився під Астраханню на півдні Росії, пілот загинув, повідомило «Інтерфаксу» інформоване джерело.

«Літак МіГ-29 здійснював тренувальний політ. За попередніми даними через відмову техніки літак розбився. Пілот загинув», – сказало джерело.

У прес-службі Південного військового округу вказали, що літак впав у безлюдному місці на території полігону Ашулук.

Політ виконувався без боєкомплекту.

Крах МіГ-29 відбулося при виконанні планового польоту, повідомили військові. «Для встановлення причин катастрофи до місця падіння направлено комісію головного командування Повітряно-космічних сил», – додали в прес-службі округу.

МіГ-29 (з кодифікації НАТО: Fulcrum) – розроблений на початку 1980-х років легкий винищувач 4 покоління.

За даними РСК «МіГ», понад 1600 таких літаків складається на озброєнні ВПС Росії і 25 країн світу.

За деякими даними, МіГ-29 входить до п’ятірки найбільш продаваних винищувачів в світі – всього експортовано понад 800 таких літаків.

За останні роки відбулося більше десятка аварій винищувачів МіГ-29 як в Росії, так і за кордоном.