В России разбился военный самолет МиГ-29, пилот погиб

Военный самолет разбился под Астраханью на юге России, пилот погиб, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Самолет МиГ-29 совершал тренировочный полет. По предварительным данным из-за отказа техники самолет разбился. Пилот погиб », — сказал источник.
В пресс-службе Южного военного округа указали, что самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.
Полет выполнялся без боекомплекта.
Крах МиГ-29 произошло при выполнении планового полета, сообщили военные. «Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил», — добавили в пресс-службе округа.
МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum) — разработан в начале 1980-х годов легкий истребитель 4 поколения.
По данным РСК «МиГ», более 1600 таких самолетов состоит на вооружении ВВС России и 25 стран мира.
По некоторым данным, МиГ-29 входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире — всего экспортировано более 800 таких самолетов.
За последние годы произошло более десятка аварий истребителей МиГ-29 как в России, так и за рубежом.