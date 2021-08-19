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В России разбился военный самолет МиГ-29, пилот погиб

За попередніми даними літак розбився через відмову техніки

Евгений Подольский

Военный самолет разбился под Астраханью на юге России, пилот погиб, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Самолет МиГ-29 совершал тренировочный полет. По предварительным данным из-за отказа техники самолет разбился. Пилот погиб », — сказал источник.

В пресс-службе Южного военного округа указали, что самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.

Полет выполнялся без боекомплекта.

Крах МиГ-29 произошло при выполнении планового полета, сообщили военные. «Для установления причин катастрофы к месту падения направлена ​​комиссия главного командования Воздушно-космических сил», — добавили в пресс-службе округа.

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum) — разработан в начале 1980-х годов легкий истребитель 4 поколения.

По данным РСК «МиГ», более 1600 таких самолетов состоит на вооружении ВВС России и 25 стран мира.

По некоторым данным, МиГ-29 входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире — всего экспортировано более 800 таких самолетов.

За последние годы произошло более десятка аварий истребителей МиГ-29 как в России, так и за рубежом.

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