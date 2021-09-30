У Росії зафіксувано рекордна кількість смертей від COVID-19 за добу

У Росії зареєстровано 867 смертей від COVID-19 за останні 24 години, що є новим рекордом на тлі різкого зростання інфекцій.

Влада повідомила о 23888 нові випадки зараження – більше зареєстрованих вчора – 22 430.

За даними газети “Коммерсант” Росіяни, можливо, скоро зможуть отримувати вакцини проти COVID-19, які не зареєстровані в країні.

Пропозиція Міністерства охорони здоров’я передбачає, що клініки в особливій економічній зоні – Московському міжнародному медичному кластері – будуть імпортувати вакцини, вироблені за кордоном, наприклад, вакцини компаній Pfizer або Moderna. Неясно, чи вдасться реалізувати цю ідею і коли.

Багато західних країн не зареєстрували російські вакцини проти COVID-19 як Sputnik V і вимагають, щоб відвідувачі були вакциновані іншими препаратами, недоступними в Росії. Ця ситуація призводить до вакцинаційному туризму.