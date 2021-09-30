ГоловнаРОСІЯУ Росії зафіксувано рекордна кількість смертей від COVID-19 за добу
РОСІЯ

У Росії зафіксувано рекордна кількість смертей від COVID-19 за добу

Гліб Парфененко
У Росії зафіксували рекордні 867 смертей від COVID-19 за добу

У Росії зареєстровано 867 смертей від COVID-19 за останні 24 години, що є новим рекордом на тлі різкого зростання інфекцій.

Влада повідомила о 23888 нові випадки зараження – більше зареєстрованих вчора – 22 430.

За даними газети “Коммерсант” Росіяни, можливо, скоро зможуть отримувати вакцини проти COVID-19, які не зареєстровані в країні.

Пропозиція Міністерства охорони здоров’я передбачає, що клініки в особливій економічній зоні – Московському міжнародному медичному кластері – будуть імпортувати вакцини, вироблені за кордоном, наприклад, вакцини компаній Pfizer або Moderna. Неясно, чи вдасться реалізувати цю ідею і коли.

Багато західних країн не зареєстрували російські вакцини проти COVID-19 як Sputnik V і вимагають, щоб відвідувачі були вакциновані іншими препаратами, недоступними в Росії. Ця ситуація призводить до вакцинаційному туризму.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденпандеміявакцинаБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International