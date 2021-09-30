В России зафиксировали рекордные 867 смертей от COVID-19 за сутки

В России зарегистрировано 867 смертей от COVID-19 за последние 24 часа, что является новым рекордом на фоне резкого роста инфекций.

Власти сообщили в 23888 новых случая заражения — больше зарегистрированных вчера — 22430.

По данным газеты «Коммерсант» Россияне, возможно, скоро смогут получать вакцины против COVID-19, которые не зарегистрированы в стране.

Предложение Министерства здравоохранения предусматривает, что клиники в особой экономической зоне — Московском международном медицинском кластере — будут импортировать вакцины, произведенные за рубежом, например, вакцины компаний Pfizer или Moderna. Неясно, удастся реализовать эту идею и когда.

Многие западные страны не зарегистрировали российские вакцины против COVID-19 как Sputnik V и требуют, чтобы посетители были вакцинированы другими препаратами, недоступными в России. Эта ситуация приводит к вакцинационном туризма.