У Росії стартували вибори до Держдуми: на Камчатці і Чукотці вже голосують

Почалися вибори депутатів Державної Думи РФ – голосування розпочалося в Камчатському краї і Чукотському автономному окрузі, крайніх східних регіонах федерації, повідомляє ТАСС.

Виборчі дільниці відкрилися о 8.00 17 вересня по місцевим часом (23.00 за київським часом 16 вересня).

Голосування завершиться о 21:00 19 вересня, коли будуть закриті виборчі дільниці в найзахіднішому регіоні – Калінінградської області.

ЦВК пояснив введення триденного голосування турботою про здоров’я громадян в умовах епідемії коронавируса, передає кореспондент БНР в Москві.

У телезверненні Володимир Путін закликав виборців взяти активну участь в голосуванні:

«Розраховую на Вашу відповідальну, продуману, патріотично-громадянську позицію. На Ваші зусилля по обранню депутатів, які будуть працювати на благо і в ім’я нашої улюбленої Батьківщини. В інтересах нашого народу і кожного громадянина Росії. Будь ласка, зробіть свій вибір!”

Парламентські вибори в Росії проходять за змішаною системою. Половина з 450 депутатів Державної Думи обирається більшістю голосів, інша половина – пропорційно.

Соціологи прогнозують перемогу правлячої партії «Єдина Росія».