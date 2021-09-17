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РОСІЯ

У Росії стартували вибори до Держдуми: на Камчатці і Чукотці вже голосують

Гліб Парфененко
У Росії стартували вибори до Держдуми: на Камчатці і Чукотці вже голосують
VLADIVOSTOK, RUSSIA - SEPTEMBER 11, 2021: Campaign billboards put up ahead of the elections to the Russian State Duma of the 8th convocation scheduled for September 17-19. Yuri Smityuk/TASS –осси€. ¬ладивосток. јгитационные предвыборные баннеры на одной из улиц города. ¬ыборы в √осдуму восьмого созыва назначены на единый день голосовани€ 19 сент€бр€ 2021 года. ќни будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сент€бр€. ёрий —митюк/“ј——

Почалися вибори депутатів Державної Думи РФ – голосування розпочалося в Камчатському краї і Чукотському автономному окрузі, крайніх східних регіонах федерації, повідомляє ТАСС.

Виборчі дільниці відкрилися о 8.00 17 вересня по місцевим часом (23.00 за київським часом 16 вересня).

Голосування завершиться о 21:00 19 вересня, коли будуть закриті виборчі дільниці в найзахіднішому регіоні – Калінінградської області.

ЦВК пояснив введення триденного голосування турботою про здоров’я громадян в умовах епідемії коронавируса, передає кореспондент БНР в Москві.

У телезверненні Володимир Путін закликав виборців взяти активну участь в голосуванні:

«Розраховую на Вашу відповідальну, продуману, патріотично-громадянську позицію. На Ваші зусилля по обранню депутатів, які будуть працювати на благо і в ім’я нашої улюбленої Батьківщини. В інтересах нашого народу і кожного громадянина Росії. Будь ласка, зробіть свій вибір!”

Парламентські вибори в Росії проходять за змішаною системою. Половина з 450 депутатів Державної Думи обирається більшістю голосів, інша половина – пропорційно.

Соціологи прогнозують перемогу правлячої партії «Єдина Росія».

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