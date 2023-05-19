У Туреччині заявили, що через другий тур виборів туризм підвис у невизначеності

Туризм підвис у невизначеності – такі наслідки перенесення президентських виборів на другий тур відзначають експерти з туризму в Туреччині.

За їхніми словами, поява другого туру, призначеного на 28 травня, призвела до того, що місцеві туроператори не можуть чітко планувати «польоти та операції» та бронювання з боку туристів, причому як зарубіжних, так і місцевих, фактично зупиняється.

«Бронювання встали, можна сказати, що нових замовлень майже не відбувається. Цей процес пов’язав руки професіоналам у галузі туризму як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. І в Росії, і в країнах Європи спостерігається застій», – поскаржився Мехмет Ішлер, президент Егейської асоціації туристичних підприємств та розміщення (ETIK). Він зазначив, що «пауза» на час виборів у туризмі — загалом штатний стан, але минулого разу не було такого інфляційного середовища. “Обмінний курс не зростає, наші внутрішні витрати зростають, професіонали в галузі туризму перебувають у небезпеці”, – додав він.

Глава Mivara Luxury Bodrum Мете Ускюдарли також ситуацію підтверджує: поки що повний провал. «Ми розпочали сезон негативно, оскільки вибори збіглися з травнем. Бодрум зараз порожній через вибори, очікуваний нами потік бронювання ще не почався, оскільки світова преса уважно стежила за виборами. Туроператори та туристичні агенції не можуть планувати свої рейси та операції», – заявив він.

Причому він додав, що в умовах «невизначеності на ринках і крихкості валюти» провал у два тижні суттєво збільшує тягар туроператорів, і швидше за все спад попиту торкнеться і початок червня, причому незалежно від результатів виборів, є лише надія, що далі почнеться стрімке зростання попиту. .

Голова Pronto Tour Алі Онаран додав, що на туризм серйозно впливає невизначеність, що виникла з виборами до другого туру, що забезпечує низькі темпи продажу. «Непросто однозначно сказати, куди піде курс після виборів, чи люди не відкладають плани на відпустку з економічних причин», – зазначив він.