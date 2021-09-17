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РОССИЯ

В России стартовали выборы в Госдуму: на Камчатке и Чукотке уже голосуют

Глеб Парфененко
В России стартовали выборы в Госдуму: на Камчатке и Чукотке уже голосуют
VLADIVOSTOK, RUSSIA - SEPTEMBER 11, 2021: Campaign billboards put up ahead of the elections to the Russian State Duma of the 8th convocation scheduled for September 17-19. Yuri Smityuk/TASS–осси€. ¬ладивосток. јгитационные предвыборные баннеры на одной из улиц города. ¬ыборы в √осдуму восьмого созыва назначены на единый день голосовани€ 19 сент€бр€ 2021 года. ќни будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сент€бр€. ёрий —митюк/“ј——

Начались выборы депутатов Государственной Думы РФ — голосование началось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, крайних восточных регионах федерации, сообщает ТАСС.

Избирательные участки открылись в 8.00 17 сентября по местному времени (23.00 по киевскому времени 16 сентября).

Голосование завершится в 21:00 19 сентября, когда будут закрыты избирательные участки в самом западном регионе — Калининградской области.

ЦИК объяснил введение трехдневного голосования заботой о здоровье граждан в условиях эпидемии коронавируса, передает корреспондент БНР в Москве.

В телеобращении Владимир Путин призвал избирателей принять активное участие в голосовании:

«Рассчитываю на Вашу ответственную, продуманную, патриотически гражданскую позицию. Ваши усилия по избранию депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины. В интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор! »

Парламентские выборы в России проходят по смешанной системе. Половина из 450 депутатов Государственной Думы избирается большинством голосов, другая половина — пропорционально.

Социологи прогнозируют победу правящей партии «Единая Россия».

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