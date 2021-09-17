В России стартовали выборы в Госдуму: на Камчатке и Чукотке уже голосуют

Начались выборы депутатов Государственной Думы РФ — голосование началось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, крайних восточных регионах федерации, сообщает ТАСС.

Избирательные участки открылись в 8.00 17 сентября по местному времени (23.00 по киевскому времени 16 сентября).

Голосование завершится в 21:00 19 сентября, когда будут закрыты избирательные участки в самом западном регионе — Калининградской области.

ЦИК объяснил введение трехдневного голосования заботой о здоровье граждан в условиях эпидемии коронавируса, передает корреспондент БНР в Москве.

В телеобращении Владимир Путин призвал избирателей принять активное участие в голосовании:

«Рассчитываю на Вашу ответственную, продуманную, патриотически гражданскую позицию. Ваши усилия по избранию депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины. В интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор! »

Парламентские выборы в России проходят по смешанной системе. Половина из 450 депутатов Государственной Думы избирается большинством голосов, другая половина — пропорционально.

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