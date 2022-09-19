У Росії пілот авіакомпанії Nordwind помер під час польоту

Пілот авіакомпанії Nordwind Airlines помер під час рейсу з Новокузнецька до Санкт-Петербурга. Про це повідомили у МОЗ Омської області.

На даний момент відомо, що Boeing 737-800 вилетів до Санкт-Петербурга ще ввечері 18 вересня. Проте вже в польоті перший пілот відчув себе погано, керування на себе взяв другий КВС і ухвалив рішення здійснити екстрену посадку в аеропорту Омська. Тут на літак уже чекала бригада швидкої допомоги.

“Реанімаційна бригада швидкої медичної допомоги прибула в аеропорт за 10 хвилин до посадки літака”, – розповіли в Міністерстві охорони здоров’я.

За інформацією, чоловік помер у реанімобілі дорогою до лікарні. Цю інформацію побічно підтвердили і у Східному міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті СК РФ, яке вже розпочало перевірку інциденту.

Однак сьогодні МОЗ роз’яснило подробиці: смерть настала ще в повітрі. “Бригада констатувала смерть пілота до надання медичної допомоги”, – уточнили в прес-службі відомства.