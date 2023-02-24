Російські літаки розсипаються в повітрі: російські туристи, що летіли з Сочі, потрапили під розгерметизацію

НП сталася на борту лайнера авіакомпанії «Росія», на якому туристи поверталися із Сочі до Красноярська. Майже на підльоті до Красноярська у “Боїнга” відбулася розгерметизація салону. Рейс запросив екстрену посадку в Красноярську та благополучно сів. Однак, як повідомляють у соцмережах пасажири рейсу, деяким знадобилася допомога медиків.

Подробиці такі: НП сталася в ніч проти 24 лютого. Лайнер був на висоті 11 тисяч метрів, коли відбулася розгерметизація салону. Літаку довелося терміново знижуватися і він запросив екстрену посадку вже в місті призначення – в Красноярську. Сама посадка пройшла успішно.

Однак, як додають у соцмережах, деяким туристам після приземлення була потрібна медична допомога. Більше того, туристи пояснюють і причину. “Не у всіх у салоні випали кисневі маски, тому що борт дуже старий”, – пишуть вони. Загалом медична допомога знадобилася п’ятьом пасажирам.

Нагадаємо, раніше тривожну НП із літаком «зафіксували» у Таїланді. На початку лютого російські туристи були перелякані при вильоті з Пхукета: дим з-під крила літака Azur Air налякав усіх. Тоді лайнер Azur Air, на якому туристи мали вилетіти до Москви, залишився «на землі» через технічні неполадки. Як стверджує тайське видання Phuket News, йшлося про загоряння двигуна, самі туристи розповідали про «дим з-під крила літака», а також про колесо, що лопнуло. Подробиці читайте за цим посиланням.