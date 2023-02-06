Авіасанкції у справі: при вильоті з Пхукету спалахнув російський літак Azur Air, переповнений туристами

Російські туристи зазнали шоку при вильоті з Пхукета: дим з-під крила літака Azur Air перелякав усіх у салоні, а багатогодинне сидіння в аеропорту принесло безліч страждань як психологічних, так і фізичних через невлаштованість такого вимушеного проведення часу. На борту цього злощасного рейсу на той час інциденту перебували 309 пасажирів та 12 членів екіпажу.

Подробиці цього НП такі: ці вихідні в шокуючу ситуацію при спробі вильоту з Пхукета потрапили російські туристи — лайнер Azur Air, на якому туристи мали вилетіти до Москви, залишився «на землі» через технічні неполадки. Як стверджує тайське видання Phuket News, йшлося про загоряння двигуна, самі туристи розповідають про «дим з-під крила літака», а також про колесо, що лопнуло.

«Займання двигуна на рейсі до Москви призвело до того, що Boeing 767-300ER перервав зліт, а пасажири та екіпаж були евакуйовані з літака в міжнародному аеропорту Пхукета», – для початку повідомляє тайське ЗМІ. Там також зазначається, що літак, який так і не зміг злетіти, майже на годину зупинив роботу всього аеропорту і спричинив те, що майже десять рейсів на Пхукет були перенаправлені в інші аеропорти.

Як розповіли шоковані туристи — а їх на борту знаходилося понад три сотні, вони «чули гучні хлопки та вибухи». Пілоти, згідно з Phuket News, в результаті пояснили, що в одному з двигунів почалося займання. Командир швидко активував систему пожежогасіння, яка перекрила подачу палива у двигун. Однак літак уже встиг набрати швидкість, саме тому пілотові довелося різко гальмувати. Через що, у свою чергу, з-під коліс лайнера почав «підніматися дим, оскільки гальма нагрівалися, деякі шини в результаті були зіпсовані», – заявляє видання. При цьому льотчики все ж таки зуміли зупинити лайнер, хоча той зрештою не зміг вирулити назад на руліжну доріжку самостійно. Тим часом на “сигнал лиха” на допомогу несправному літаку прибули місцеві пожежні розрахунки.

Туристи були налякані – і не лише затримкою. За їхніми словами вони бояться, що така ситуація свідчить про поганий стан лайнерів. Принаймні, ЗМІ деяких країн уже «подали» цю ситуацію як свідчення результативності авіасанкцій проти повітряного флоту російських авіакомпаній, що в основному складається із західної техніки.

Сама авіакомпанія Azur Air ні на своєму офіційному сайті, ні у своєму офіційному телеграм-каналі на момент вечора неділі нічого не прокоментувала про цей інцидент.