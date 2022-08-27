Росіяни, які купують нерухомість у Туреччині, потрапили під нагляд ЦРУ

Російські «довгострокові туристи», які скуповують нерухомість у Туреччині, ризикують потрапити під ковпак ЦРУ. Таку новину опублікувала турецька газета Yeni Şafak.

Як запевняє видання, представники ЦРУ США стали виявляти інтерес до нерухомості, яку росіяни активно купують у Туреччині, та загрожувати місцевим діловим колам девелоперів негативними наслідками співпраці з Росією.

Зокрема, в рамках «спостереження за санкціями» співробітники відомства США також опитували місцевих бізнесменів по телефону про те, «скільки вони продали будинків росіянам» та «у якій це було валюті та через який банк».

Все це було пов’язано з тим, що резидент американської розвідувальної агенції пригрозив бізнесменам, які торгують із громадянами РФ. На цих зустрічах був присутній глава розвідувального управління США в Туреччині.

Нагадаємо, що раніше загрозливий лист від Мінфіну США отримали в Асоціації промисловців і бізнесменів Туреччини (TÜSİAD), куди входять багато готелірів та туристичних компаній. Факт отримання листа від Мінфіну США асоціація підтвердила — у ньому містилося попередження для турецьких компаній — не працювати з російськими установами та бізнесменами, які перебувають під санкціями. Інакше вже турецький бізнес має ризик потрапити під вторинні санкції. Подробиці читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше “ДІП” писав, що турецький туризм злякався введення ембарго на польоти до Туреччини: російські туристи можуть залишитися без літаків, детальніше тут.