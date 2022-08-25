Туризм Туреччини потрапив під приціл санкцій США через співпрацю з росіянами

США намагаються «натиснути» на турецький бізнес, який співпрацює з Росією: загрозливий лист від Мінфіну США отримали в Асоціації промисловців та бізнесменів Туреччини (TÜSİAD), куди входять багато готелірів та туристичних компаній. Факт отримання листа від Мінфіну США асоціація підтвердила — у ньому містилося попередження для турецьких компаній — не працювати з російськими установами та бізнесменами, які під санкціями. Інакше вже турецький бізнес має ризик потрапити під вторинні санкції. Наскільки це торкнеться туризму — поки що неясно, але судячи з того, що заяву транслюють усі туристичні ЗМІ, бізнес явно стривожений.

«Як повідомлялося сьогодні в різних ЗМІ, лист заступника міністра фінансів США Адевале Адейемо про те, що робота турецьких компаній з особами та організаціями, які підпадають під санкції в рамках санкцій проти Росії, може обернутися ризиком вторинних санкцій для компаній, що працюють у Туреччині, було направлено у TÜSİAD. Відповідний лист було передано TÜSİAD, а також Міністерству закордонних справ, Міністерству казначейства та фінансів та Міністерству торгівлі», – офіційно заявили турецькі бізнесмени.

Зазначимо, що, як пишуть туристичні ЗМІ, це вже не перше подібне звернення — з моменту 24 лютого їх надійшло вже кілька, останнє — у червні. Вимоги зростають. Судячи з наведеної Wall Street Journal (WSJ) цитати з листа, йдеться в ньому буквально наступне: «Будь-яка фізична чи юридична особа, яка надає фінансову підтримку особам, санкціонованим Сполученими Штатами, наражається на ризик санкцій США».

До речі, санкціями пригрозили також турецьким банкам, які співпрацюють з Росією, зокрема щодо платіжної системи “МИР”. Адейемо зазначив у листі, що турецькі банки, зберігаючи зв’язки з американськими банками, не зможуть встановлювати кореспондентські банківські відносини з російськими банками, що потрапили під санкції. Також видання заявляє, що заступник міністра зі Штатів дуже стурбований тим, що «росіяни використовують Туреччину для обходу санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та 30 країнами».

Якими будуть наслідки чергового послання і як це торкнеться туризму — поки зрозуміти важко. У будь-якому разі туризм «дотично» цілком може мати стосунки з санкційними російськими компаніями. Судячи з публікацій у всій туристичній пресі, тема схвилювала туризм у Туреччині. Але очевидно, що відмовлятися від російських туристів у країні не збираються.