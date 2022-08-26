Турецький туризм злякався введення ембарго на польоти до Туреччини: російські туристи можуть залишитися без літаків

Питання ведення ембарго на польоти до Туреччини та позбавлення російських туристів рейсів до моря активно обговорюється на тлі невдоволення США та ЄС співпрацею між Росією та Турецькою Республікою. Сувора санкційна доля може спіткати, перш за все, турецький туризм, проте російська постраждає через це не менше. Турецькі авіаексперти злякалися можливих авіасанкцій із боку Заходу і побоюються, що їхня країна може залишитися без літаків, взятих у лізинг.

Нагадаємо про лист заступника міністра фінансів США Уоллі Адейемо до Американської торгової палати та аналогічний за змістом документ, направлений у найбільшу турецьку бізнес-асоціацію TUSIAD. Послання має форму тиску: турецьким організаціям, які підтримують російський бізнес та туризм, загрожують жорсткими рестрикціями. Туризм Туреччини потрапив під приціл вторинних санкцій США – подробиці про тиск європейської країни читайте за цим посиланням.

Песимістичні погляди для Туреччини

У той час як Захід ввів ембарго щодо російського туризму, авіаційний сектор Туреччини, який пишається тим, що літаки здійснюють один рейс до Росії кожні 5 хвилин цього сезону, перелякався письмового повідомлення із США до TUSIAD. Як повідомив Turkiyeturizm, експерти з авіації, що оцінюють потенційні обмеження щодо Туреччини, заявили, що такий суворий крок з боку ЄС та США буде реалізований, і в паніці видали повідомлення наступного змісту: «Під ембарго потраплять наші літаки. Ми турки, говоримо, що з нами все буде добре. Але вони можуть завдати нам болю. Ми можемо залишитися без літаків в одну мить».

Згідно з письмовим повідомленням, один із секторів Туреччини, якого торкнуться рестрикції у разі продовження взаємодії з російською стороною, – авіація. Водночас газети та телебачення республіки з гордістю розповідають про нарощування турпотоку з РФ до моря. Інтенсивний рух авіарейсів турецьких авіакомпаній із російськими туристами поставлено під загрозу, кажуть турецькі експерти.

Ризики для авіаційного сектора Туреччини, а отже, і для російських відпочиваючих справді є попередили фахівці. Йдеться про закриття повітряного простору республіки. Наприклад, один із керівників турецького сектору авіації Альпер Ельджич вказав на вразливість: «Вони (ЄС та США) можуть сильно нашкодити нам в авіації, ввівши обмеження на польоти турецьких перевізників до Європи та США. США не найважливіший ринок для нас, чого не можна сказати про Європу. Європейські рейси нам потрібні. З іншого боку, вони можуть зробити з нами те саме, що й з Росією. Вони можуть перервати польоти. Якщо вони захочуть натиснути на нас ще сильніше, є ще серйозніші санкції. 90% наших літаків, можливо, більше — взято в лізинг у західних компаній на тривалий термін – 4 роки, 7 років або близько того. Грунтуючись на цих контрактах, вони можуть заборонити нам літати цими літаками до Росії. Вони можуть зробити ще гірше і вимагати повернути лайнери, як зробили з Росією. Ми в одну мить залишимося без флоту. Це велика проблема. Все це теоретично можливо, але на практиці, як далеко зайде Захід у тиску Туреччини, залежить від нашої дипломатії. Наприклад, якщо ми привеземо другий S-400 (зенітний комплекс), це станеться».

Колишній заступник генерального директора цивільної авіації Октай Ердагі також стурбований поточною ситуацією. «Доступ літаків Airbus та Boeing у Росії до документів та запчастин заборонено їх виробниками. Тому міжнародна організація цивільної авіації наклала заборону на допуск цих літаків до свого повітряного простору, оскільки нібито вони не відповідають стандартам безпеки».

При цьому експерт додав, що думка про те, що з Туреччиною нічого страшного не станеться, ґрунтується виключно на вірі. Однак якщо Захід вирішить запровадити ембарго на республіку, яка має тісні торговельні зв’язки та туризм із РФ, ситуація буде катастрофічною.

Оптимістичний погляд для Туреччини

Колишній торговий радник посольства в Москві, аналітик з дипломатії Айдин Сезер вважає малоймовірним, що Захід запровадить санкції проти Туреччини щодо авіації. Сезер зробив таку оцінку, наголосивши, що Туреччина офіційно не є країною, яка бере участь у санкціях: «Вони нічого не зможуть зробити. Суть у тому, що Туреччина не закрила свого повітряного простору для Росії. Висловлений занепокоєння є запереченням проти добровільного закриття Туреччиною свого повітряного простору. Airbus чи Boeing не літають, літають інші літаки. Літають російські літаки.

Іншими словами, Захід не може накласти ембарго на літаки турецьких авіакомпаній тільки тому, що вони входять в повітряний простір Росії. Для цього немає жодних правових підстав. Немає міжнародного ембарго, подібного до ембарго ООН щодо Ірану. Понад те, в повному обсязі російські банки виведено із системи SWIFT. Є й турецькі банки, які працюють у Москві. Треті країни не мають права жодного слова говорити літакам, які прибувають до країни з відкритим повітряним простором».