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Росіяни почали підробляти документи, щоб перетнути кордон

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Росіяни почали підробляти документи, щоб перетнути кордон

Фінські прикордонники депортували росіянина із Шенгенської зони. Також йому заборонили в’їжджати до країн, що підписали угоду, протягом 4 років.

Чоловік намагався залишити територію ЄС та повернутися до Росії. Він пред’явив паспорт із багаторазовою французькою візою, але його документи викликали підозри у співробітників прикордонної служби. Під час перевірки з’ясувалося, що у закордонному паспорті росіянина було 12 підроблених печаток. В окружному суді регіону Кюменлааксо росіянину звинуватили у підробці документів та порушенні прав іноземців. За інформацією, громадянин РФ перевищив термін перебування в Євросоюзі на 69 днів. Шенгенська віза дозволяє перебувати в країнах угоди не більше ніж 90 днів протягом півроку. При цьому перетинати кордон можна неодноразово.

Зазначимо, що про перетин російсько-фінського кордону ходить багато суперечок та суперечливих заяв. За словами деяких туристів та представників прикордонної служби Фінляндії, росіян ретельно оглядають наявність євро і якщо виникнуть підозри, що валюту вивозять не для особистих потреб, то її можуть конфіскувати. Інші туристи розповідають, що не стикалися з подібними проблемами та санкції їх не торкнулися.

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