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Росія будує нове місто недалеко від кордону з Китаєм

Росія будує нове місто недалеко від кордону з Китаєм
РОСІЯ

Це буде промисловий центр, в якому колись буде проживати 300000 чоловік.

Гліб Парфененко

Президент Росії Володимир Путін підписав угоду про будівництво нового міста під назвою «Супутник», про що сьогодні повідомило російське міністерство з розвитку Далекого Сходу і Арктики, цитований DPA.

Планується, що місто Супутник буде побудований приблизно в 30 км від Владивостока, відносно недалеко від кордону з Китаєм. Нове місто стане промисловим центром, в якому буде проживати 300 000 чоловік.

“Супутнік” був назвою першого штучного супутника Землі, який був запущений в космос Радянським Союзом в 1957 році. У той час це викликало занепокоєння США в розпал космічної гонки холодної війни.

Минулого літа Росія стала першою країною, яка випустила вакцину проти Covid-19 під назвою Sputnik V в честь своєї перемоги в космічній гонці. Вакцина вже схвалена приблизно в 70 країнах світу, повідомляє DPA.

Угода про будівництво нового міста надійшла за пропозицією міністра оборони Сергія Шойгу побудувати кілька нових міст в Східному Сибіру, що зробило б цей віддалений регіон більш привабливим для росіян.

Однак росіян все більше привертає столиця, Москва, яка має кращу інфраструктуру, ніж будь-який інший місто в Росії, і пропонує набагато більше можливостей для працевлаштування.

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