Россия строит новый город недалеко от границы с Китаем

Президент России Владимир Путин подписал соглашение о строительстве нового города под названием «Спутник», о чем сегодня сообщило российское министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, цитируемый DPA.

Планируется, что город Спутник будет построен примерно в 30 км от Владивостока, относительно недалеко от границы с Китаем. Новый город станет промышленным центром, в котором будет проживать 300 000 человек.

«Спутник», был названием первого искусственного спутника Земли, который был запущен в космос Советским Союзом в 1957 году. В то время это вызвало беспокойство США в разгар космической гонки холодной войны.

Прошлым летом Россия стала первой страной, которая выпустила вакцину против Covid-19 под названием Sputnik V в честь своей победы в космической гонке. Вакцина уже одобрена примерно в 70 странах мира, сообщает DPA.

Соглашение о строительстве нового города поступила по предложению министра обороны Сергея Шойгу построить несколько новых городов в Восточной Сибири, что сделало бы этот отдаленный регион более привлекательным для россиян.

Однако россиян все больше привлекает столица, Москва, имеет лучшую инфраструктуру, чем любой другой город в России, и предлагает гораздо больше возможностей для трудоустройства.