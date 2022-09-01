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Рано раділи: у Туреччині заявили, що буде з цінами на авіаквитки для російських туристів після відкриття спецкоридору

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Рано раділи: у Туреччині заявили, що буде з цінами на авіаквитки для російських туристів

Авіакомпанії заощадять щонайменше $100 млн на тиждень за рахунок відкриття спецкоридору, який дозволить скоротити маршрут польоту між Росією та Туреччиною. Його відкриття дозволить авіакомпаніям заощадити багато палива, що виллється у великі гроші. Однак росіяни навряд чи дочекаються дешевих авіаквитків – оскільки “ціни на квитки визначаються балансом попиту та пропозиції”, запевнили в турецьких ЗМІ. Так що більша частина «вершків» від нового коридору дістанеться авіаперевізникам — причому переважно турецьким, які здійснюють основний відсоток перевезень між Росією і Туреччиною, а туристам з цього приводу рано раділи.

Нагадаємо, що після початку війни в Україні велику територію на півдні Росії було закрито для цивільних рейсів, тому дальність польоту між Росією та Туреччиною зросла, т.к. авіакомпанії змушені були облітати весь південь РФ, внаслідок чого зросли й витрати на паливо, яке теж немилосердно подорожчало.

Тепер ухвалено рішення відкрити додатковий транспортний коридор у районі Сочі — причому кількість дозволених польотів цим маршрутом становить 15 рейсів на годину (360 рейсів на добу).

Загалом завдяки коридору час польоту до Туреччини скоротиться на 30-35 хвилин. Також по новому коридору полетять і рейси до Сочі. У результаті авіакомпанії, що виконують рейси на південь, заощадять на паливі 100 мільйонів доларів на тиждень.

Однак зниження цін на авіаквитки поки що не очікується. «Баланс попиту та пропозиції», як і раніше, такий, що попит високий, а перевезення недостатньо.

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