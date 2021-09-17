Путін проголосував онлайн на виборах в Росії

Президент Росії Володимир Путін проголосував на парламентських виборах онлайн, повідомляє ТАСС з посиланням на свого офіційного представника Дмитра Пєскова.

Вперше Путін не голосував на виборчій дільниці.

Напередодні президент Росії оголосив, що змушений ізолюватися через безліч випадків зараження людей новим коронавірусом в його оточенні. Звертаючись до співвітчизників, він сказав, що розраховує на їх активну громадянську позицію і голосування.

На цих виборах в Росії жителі семи регіонів мають право голосувати онлайн.

Головний день виборів до Державної Думи, нижню палату парламенту, – 19 вересня, неділя. Однак у зв’язку з епідемічною ситуацією на голосування було вирішено виділити три дні, відзначає ТАСС.