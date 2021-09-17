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Путин проголосовал онлайн на выборах в России

Глеб Парфененко
Путин проголосовал онлайн на выборах в России

Президент России Владимир Путин проголосовал на парламентских выборах онлайн, сообщает ТАСС со ссылкой на своего официального представителя Дмитрия Пескова.

Впервые Путин не голосовал на избирательном участке.

Накануне президент России объявил, что вынужден изолироваться через множество случаев заражения людей новым коронавирусом в его окружении. Обращаясь к соотечественникам, он сказал, что рассчитывает на их активную гражданскую позицию и голосования.

На этих выборах в России жители семи регионов имеют право голосовать онлайн.

Главный день выборов в Государственную Думу, нижнюю палату парламента, — 19 сентября, воскресенье. Однако в связи с эпидемической ситуацией на голосование было решено выделить три дня, отмечает ТАСС.

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