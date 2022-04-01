Президент Туреччини прокоментував телефонну розмову з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів у п’ятницю телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.

В Управлінні зв’язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що лідери двох країн обговорили підсумки нещодавніх переговорів делегацій РФ та України у Стамбулі.

Ердоган привернув увагу російського колеги до позитивного настрою та конструктивності російсько-українських переговорів у Стамбулі, що «збільшило надії на світ».

Турецький лідер підкреслив значущість збереження здорового глузду в позиції сторін та продовження діалогу.

Ердоган заявив також про готовність турецької сторони організувати зустріч лідерів Росії та України.

Російський лідер у свою чергу висловив подяку президенту Ердогану за організацію зустрічі делегацій РФ та України у Стамбулі.