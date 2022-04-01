Ердоган: я розмовляв із Зеленським, він відкритий для зустрічі з Путіним

Зустріч лідерів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського може відбутися у Стамбулі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після п’ятничної молитви.

«Вчора в мене були переговори з паном Зеленським, сьогодні близько 16:00 у нас будуть переговори із Путіним. За підсумками попередніх консультацій ми зараз можемо зустрітися з керівниками на найвищому рівні, щоб зробити кроки на рівні керівництва, особливо щодо Криму та Донбасу, Зеленський має позитивну думку, і я сподіваюся, що Путін має позитивну думку, і якщо нам вдасться провести саміт у Стамбулі, щоб вони вирішили перетворити негативну тенденцію на позитивну, «Тоді ми будемо дуже щасливі», — Ердоган.

Раніше глава російської делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що Росія та Україна продовжують переговори щодо відеозв’язку, при цьому позиція Москви щодо Криму та Донбасу залишається незмінною. Раніше, 29 березня, у Стамбулі відбувся перший більш ніж тритижневий раунд очних переговорів російської та української делегацій.

Російська сторона оцінила підсумки цього раунду як “позитивний прогрес”. За словами Мединського, який очолює російську делегацію, представлені на зустрічі письмові пропозиції Києва містять положення про відмову України від вступу до НАТО та ядерних озброєнь, а також закріплення позаблокового статусу країни.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитра Пєскова не виключив можливості зустрічі Путіна та Зеленського, але зазначив, що вона має бути готовою до результатів.